Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Максим Галкин и Алла Пугачева ищут работу в Израиле

Лейла Алиева

Общество
СМИ: Максим Галкин и Алла Пугачева ищут работу в Израиле
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин, покинувшие страну после начала российской спецоперации на Украине, подыскивают новую школу в Израиле своим детям — двойняшкам Лизе и Гарри. Об этом сообщил израильский шоумен Леван Тодуа во время беседы с журналистами.

На данный момент семья живет в израильском городе Кесария. Появились догадки, что Галкин устроился работать переводчиком — артист свободно разговаривает на четырех языках. А Алле Борисовне приписывают работу телеведущей на израильском телевидении. Однако, по словам Тодуа, в первую очередь Примадонна думает не о заработке, а о воспитании своих детей.

— Это какой-то бред. Алла Борисовна точно ничего вести не будет — ей это не надо, она занимается своими детьми, — пояснил Тодуа в беседе с «Экспресс-газетой».

8 марта Примадонна должна была традиционно выйти к поклонникам на балкон своего замка в подмосковной деревне Грязи, но фанаты так и не дождались певицу в тот день. Сначала они решили, что певица уехала на лечение, но позже появились слухи об эмиграции семьи. Однако Примадонна опровергла это, опубликовав видеосообщение на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Алла Борисовна уже запустила процедуру получения израильского гражданства.

Читайте также:
Работа Максим Галкин Алла Пугачева
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Василик
Владимир Василик

Оставьте Церковь в покое

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Сейчас они среди своих

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Стыд останется на всю жизнь

Александр Фролов
Александр Фролов

Американский метан разрушит озоновый слой

Владимир Жарихин
Владимир Жарихин

Откуда вдруг у нас так много либералов

Александр Разуваев
Александр Разуваев

Рубль отыграет свои позиции назад

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Лучшие традиции нашей литературы не прервутся

Все мнения
О проекте