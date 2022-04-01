СМИ: Максим Галкин и Алла Пугачева ищут работу в Израиле

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Певица Алла Пугачева и ее супруг телеведущий Максим Галкин, покинувшие страну после начала российской спецоперации на Украине, подыскивают новую школу в Израиле своим детям — двойняшкам Лизе и Гарри. Об этом сообщил израильский шоумен Леван Тодуа во время беседы с журналистами.

На данный момент семья живет в израильском городе Кесария. Появились догадки, что Галкин устроился работать переводчиком — артист свободно разговаривает на четырех языках. А Алле Борисовне приписывают работу телеведущей на израильском телевидении. Однако, по словам Тодуа, в первую очередь Примадонна думает не о заработке, а о воспитании своих детей.

— Это какой-то бред. Алла Борисовна точно ничего вести не будет — ей это не надо, она занимается своими детьми, — пояснил Тодуа в беседе с «Экспресс-газетой».

8 марта Примадонна должна была традиционно выйти к поклонникам на балкон своего замка в подмосковной деревне Грязи, но фанаты так и не дождались певицу в тот день. Сначала они решили, что певица уехала на лечение, но позже появились слухи об эмиграции семьи. Однако Примадонна опровергла это, опубликовав видеосообщение на своей странице в социальной сети.

Ранее сообщалось, что Алла Борисовна уже запустила процедуру получения израильского гражданства.