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СМИ сообщили, что Пугачева нашла работу на телевидении в Израиле

Юлия Курганова

Общество
СМИ сообщили, что Пугачева нашла работу на телевидении в Израиле
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Певица Алла Пугачева уже больше месяца находится на вилле в Кесарии, куда уехала с детьми и супругом Максимом Галкиным на каникулы. Но перерыв в учебе звездных наследников давно закончился, а артистка в Россию так и не вернулась. Хотя Примадонна опровергла слухи об эмиграции, с каждым днем в СМИ попадает все больше слухов о том, что она планирует остаться жить в Израиле навсегда.

Сообщается, что Алла Борисовна уже запустила процедуру получения израильского гражданства и ищет для Гарри и Лизы новую школу. Также на днях в СМИ попал слух о том, что звезда уже нашла себе и работу за границей. Она собирается устроиться на телевидение, где ей якобы предложили большие деньги за авторскую программу, передает издание «7дней».

Вдова поэта-песенника Михаила Танича, поэтесса Лидия Козлова, которая является автором текста известной песни «Айсберг», рассказала, что никогда не была в дружеских отношениях с Аллой Пугачевой. По словам Козловой, она не может себя назвать общительным человеком и обычно ни к кому не пристает с разговорами. Приятельских же отношений с Примадонной у нее не случилось по другим причинам, заявила она.

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