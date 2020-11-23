Юрист рассказал, с какой проблемой могут столкнуться переехавшие в Израиль россияне

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Израильские власти могут лишать гражданства репатриантов, если есть сомнения в «подлинности их еврейства». Об этом заявил адвокат Эли Гервиц.

По его словам, если к одному из граждан Израиля у властей есть вопросы, проверка затронет всю семью.

— Это значит, что под подозрение подпадают все близкие родственники, ведь, как известно, еврейство передается строго по материнской линии. Соответственно, подозрение падает не только на мать, но и на братьев и сестер, и на племянников, — цитирует Гервица РИА Новости.

Он привел статистику: 90 процентов репатриантов, которые проверяются, приехали из стран постсоветского пространства, остальные 10 процентов — из Восточной Европы. По словам адвоката, история может дойти до того, что данные о гражданине передадут в МВД, тогда начнется процесс лишения гражданства для всей семьи.

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