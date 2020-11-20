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Иностранцам могут предложить ВНЖ в обмен на инвестиции в экономику России
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Иностранцам могут предложить ВНЖ в обмен на инвестиции в экономику России

Вероника Кузьминова

Экономика

Иностранцам готовы предложить вид на жительство в России в обмен на инвестиции в бизнес, владение недвижимостью и компаниями на территории страны. Об этом говорится в законопроекте, который разработало Минэкономразвития.

Согласно документу, граждане других стран смогут получить вид на жительство в упрощенном порядке при выполнении одного из условий. Среди них — владение российской компанией с капиталом не менее 15 миллионов рублей, инвестиции в российский бизнес в таком же объеме, три года владения гособлигациями или недвижимостью в РФ на сумму не менее 30 миллионов рублей, передают «Известия».

— Предоставление вида на жительство должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса, — сообщил первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич.

В пояснительной записке к законопроекту уточняется, что предложенные меры помогут привлечь в страну инвесторов, специалистов высокой квалификации и предпринимателей.

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