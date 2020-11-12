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Мигрантов в России могут обязать заново получать права
Фото: АГН «Москва»

Мигрантов в России могут обязать заново получать права

Евгения Звощик

Общество

Министерство внутренних дел России предлагает аннулировать национальные водительские права иностранцев, которые уже получили вид на жительство или паспорт РФ. Об этом говорится в разработанном ведомством законопроекте, распространенном в четверг, 12 ноября.

Согласно документу, предлагается признать недействительными иностранные национальное и международное водительские удостоверения по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство либо паспорта РФ.

Стоит отметить, что МВД не предлагает распространить эту норму к россиянам, которые постоянно проживают за границей и ездят на авто по местным правам. Добавляется, что по национальным правам смогут ездить также граждане государств Евразийского экономического союза (ЕЭС), которые имеют вид на жительство в России. Речь идет о гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдавии, передает РИА Новости.

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Россияиностранные мигрантыводительские удостоверения
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