Мигрантов в России могут обязать заново получать права

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Министерство внутренних дел России предлагает аннулировать национальные водительские права иностранцев, которые уже получили вид на жительство или паспорт РФ. Об этом говорится в разработанном ведомством законопроекте, распространенном в четверг, 12 ноября.

Согласно документу, предлагается признать недействительными иностранные национальное и международное водительские удостоверения по истечении шести месяцев с даты получения их владельцем вида на жительство либо паспорта РФ.

Стоит отметить, что МВД не предлагает распространить эту норму к россиянам, которые постоянно проживают за границей и ездят на авто по местным правам. Добавляется, что по национальным правам смогут ездить также граждане государств Евразийского экономического союза (ЕЭС), которые имеют вид на жительство в России. Речь идет о гражданам Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Молдавии, передает РИА Новости.

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