Почти на четверть сократилось число трудовых мигрантов в России

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Число работающих в России трудовых мигрантов сейчас составляет 1,8 миллиона человек, что на 22,5 процента меньше чем годом ранее. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщают «Известия» со ссылкой на данные МВД России на конец сентября.

Отмечается, что сокращение произошло по всем категориям иностранных работников. Среди них кадры, которые работают на основании патентов, — они сократились на 21,1 процента. Почти на 30 процентов уменьшилось и количество действительных разрешений на работу. Также на 26 процентов снизилось число работающих в РФ граждан стран Евразийского экономического союза, которые трудятся без виз.

В Министерстве труда отметили, что в 2020 году почти на 36 тысяч уменьшилось и число работников, трудящихся на основании визы. В ведомстве уточнили, что больше всего иностранцев приезжает на работу в Россию по визе из КНР,Турции, Сербии, Вьетнама и Индии.

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