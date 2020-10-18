Количество мигрантов в Москве сократилось на 40 процентов в 2020 году

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Количество трудовых мигрантов в столице сократилось на 40 процентов в 2020 году. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1» в воскресенье, 18 октября.

По словам главы города, снижение числа мигрантов влияет на рынок труда.

— Есть проблема, связанная с тем, что в Москве намного стало меньше мигрантов. Процентов на 40, по отдельным оценкам, — заявил столичный мэр.

Сергей Собянин отметил, что снижение количества мигрантов в городе оказывает влияние, в частности, на жилищно-коммунальную сферу, где задействованы сезонные рабочие. Власти решают этот вопрос — на работу привлекаются люди из других регионов, добавил мэр.

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