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Вдова Михаила Танича объяснила, почему никогда не дружила с Пугачевой

Анастасия Колоскова

Общество
Вдова Михаила Танича объяснила, почему никогда не дружила с Пугачевой
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Поэтесса Лидия Козлова, вдова поэта-песенника Михаила Танича, которая является автором текста известной песни «Айсберг», рассказала, что никогда не была с Аллой Пугачевой в дружеских отношениях.

По словам Козловой, она не может себя назвать общительным человеком и обычно ни к кому не пристает с разговорами. Приятельских же отношений с Примадонной у нее не случилось по другим причинам, заявила она.

— Понимаете, дружить с Пугачевой — значит подчиниться ей, я же всегда любила независимость, — объяснила свою позицию поэтесса в беседе с изданием «7Дней».

Вдова Танича пояснила, как песня на ее стихи попала в репертуар знаменитости. Однажды она показала текст «Айсберга» композитору Игорю Николаеву, когда он поинтересовался, нет ли у нее предложения для Примадонны. Музыкант предоставил Пугачевой выбрать одну из трех композиций, и та по совету поэта Андрея Вознесенского отдала предпочтение «Айсбергу», рассказала Козлова.

Известно, что именно Танич открыл имя Пугачевой широкому зрителю. Карьера Примадонны началась в 1960-е годы с его песни «Робот».

До этого сообщалось, что Аллу Пугачеву с мужем Максимом Галкиным и детьми заметили на прогулке по улицам Кесарии в Израиле.

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