Аллу Пугачеву с семьей заметили на прогулке в Израиле

Фото: instagram/maxgalkinru

Российскую артистку Аллу Пугачеву с мужем Максимом Галкиным и детьми заметили на прогулке по улицам Кесарии в Израиле. Отечественная звезда была одета неприметно. Очевидно, что Примадонна не хотела привлекать к себе внимания.

При этом ее муж и дети также прогуливались по улицам израильского города в обычной одежде. Юморист для прогулки выбрал шорты, футболку и накинул сверху коричневую ветровку.

Гарри гулял в футболке и джинсах, Лиза — в спортивном костюме. Оба ребенка шли под солнцем в кепках, сообщает сайт Пятого канала.

Некоторое время назад пользователи сети подумали, что Примадонна решила эмигрировать из страны. В связи с этим Алле Борисовне пришлось записать видеообращение, в котором артистка заверила, что ни она, ни муж даже не думали бежать из России. По словам звезды, семья просто отправилась в запланированный отпуск.

За границей находится и российская телеведущая Ксения Собчак. Она рассказала, когда планирует вернуться домой. По ее словам, она вернется в Россию в ближайшее время. Уточняется, что журналистка отправилась в долгожданный отпуск в Турцию со своим сыном.