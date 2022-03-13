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Собчак рассказала, когда вернется в Россию

Анастасия Колоскова

Общество
Собчак рассказала, когда вернется в Россию
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская телеведущая Ксения Собчак, которая несколько недель назад покинула Россию вместе с ребенком, рассказала, когда планирует вернуться домой.

По словам телеведущей, она отправилась в долгожданный отпуск в Турцию, который обещала своему сыну Платону. Однако журналистку заметили в аэропорту Тель-Авива, когда она получала багаж.

После этого Собчак какое-то время не выходила на связь, но в очередном видео, размещенном на ее YouTube-канале, журналистка упомянула о планах вернуться в Москву.

— Лично я собираюсь вернуться в Россию в ближайшее время, — рассказала она.

По словам журналистки, у нее есть лишь российское гражданство.

2 марта телеведущая Ксения Собчак опровергла сообщения о ее скорой эмиграции из России. Журналистку в Сети раскритиковали за ее якобы отъезд из страны, однако позже она выложила пост с объяснением. Она отметила, что не планирует улетать из страны навсегда, просто они с ребенком уехали в отпуск. Собчак подчеркнула, что она «русская и у нее нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт».

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