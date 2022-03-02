Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Я гражданка России»: Ксения Собчак опровергла сообщения об эмиграции

Павел Гриднев

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
«Я гражданка России»: Ксения Собчак опровергла сообщения об эмиграции
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская телеведущая Ксения Собчак опровергла сообщения о ее скорой эмиграции из Российской Федерации. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Журналистку в Сети раскритиковали за ее якобы отъезд из России, однако позже она выложила пост с объяснением. Она отметила, что не планирует улетать из страны навсегда, просто они с ребенком уехали в отпуск.

— Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт, — объяснила ситуацию Ксения Собчак.

В заключение Собчак решила пригласить своих подписчиков на спектакль своего мужа Константина Богомолова.

— Муж в Москве — приходите завтра на его «Дядю Леву», он там играет, кстати. Репетирует и готовит театр к открытию. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок, — поделилась Собчак.

28 февраля поклонники Ксении Бородиной раскритиковали телеведущую за поездку в отпуск в ОАЭ во время обострившейся ситуации на территории Украины.

Певец Филипп Киркоров рассказал о своей поездке на каникулы с детьми. Обычно певец берет с собой няню, но в этом году артист отправился в отпуск без нее. Исполнителю пришлось самому приглядывать за сыном и дочкой.

Читайте также:
Шоу-бизнес Украина Россия
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Мухин
Алексей Мухин

Украине нужен новый президент. Умный и честный

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Делайте то, что зависит от вас

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Рынку труда придется меняться

Андрей Казаков
Андрей Казаков

Бомба равнодушия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Все мнения
О проекте