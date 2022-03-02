«Я гражданка России»: Ксения Собчак опровергла сообщения об эмиграции

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российская телеведущая Ксения Собчак опровергла сообщения о ее скорой эмиграции из Российской Федерации. Об этом она написала в своем Telegram-канале «Кровавая барыня».

Журналистку в Сети раскритиковали за ее якобы отъезд из России, однако позже она выложила пост с объяснением. Она отметила, что не планирует улетать из страны навсегда, просто они с ребенком уехали в отпуск.

— Я русская, я гражданка России, я никуда не эмигрирую, у меня нет никаких других гражданств, «тупичков» и яхт, — объяснила ситуацию Ксения Собчак.

В заключение Собчак решила пригласить своих подписчиков на спектакль своего мужа Константина Богомолова.

— Муж в Москве — приходите завтра на его «Дядю Леву», он там играет, кстати. Репетирует и готовит театр к открытию. Так что вот такие новости, никакого незапланированного отъезда, все ок, — поделилась Собчак.

28 февраля поклонники Ксении Бородиной раскритиковали телеведущую за поездку в отпуск в ОАЭ во время обострившейся ситуации на территории Украины.

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