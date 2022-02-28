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«Как так можно?»: Бородину раскритиковали за отпуск в ОАЭ

Анастасия Колоскова

Общество
«Как так можно?»: Бородину раскритиковали за отпуск в ОАЭ
Фото: instagram/borodylia

Ксения Бородина, которая отправилась вместе с детьми в запланированный отпуск в ОАЭ, подверглась критике со стороны подписчиков, которые сочли ее поступок неуместным в связи со связанными с Украиной событиями.

Телеведущая пояснила, что ее поездка была запланирована и она не намерена за нее оправдываться. Бородина назвала Instagram развлекательной площадкой, на которой она не хотела бы вести разговоры на политические темы.

— Я могу обсудить ситуацию с родными. С ними мы можем спорить, ссориться, мириться и плакать. Если я молчу по поводу ситуации, это не значит, что за меня нужно делать выводы, — заявила она в одном из Stories.

Через время Бородина опубликовала кадры с борта самолета, на котором она летела в бизнес-классе.

Некоторые подписчики поддержали решение звезды отвлечься от насущных проблем, однако нашлись и те, кто обрушился на нее с обвинениями в равнодушии и непредусмотрительности.

«Не лучшее время вы выбрали. Как так можно?»; «Вы летите отдыхать, не обращая внимания на происходящее в мире»; «А как возвращаться собираетесь? Все воздушное пространство сейчас закрывают», — прокомментировали публикацию подписчики.

К слову, Ксения Бородина отдыхает в этом году далеко не первый раз. Так, недавно она дважды побывала на Мальдивах. Первый раз с детьми, а затем — с подругами.

До этого телеведущая ответила на обвинения ее бывшей коллеги — певицы Ольги Бузовой. Она опубликовала гневную сторис в Instagram.

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