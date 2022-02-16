«Как люто ты меня ненавидишь!»: Бородина ответила на обвинения Бузовой

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина ответила на обвинения ее бывшей коллеги — певицы Ольги Бузовой. Она опубликовала гневную сторис в Instagram.

Бузова окончательно поссорилась с Бородиной после того, как ведущим шоу «Дом-2» стал бывший молодой человек исполнительницы — Дава.

— Точкой невозврата (в отношениях между бывшими подругами — прим. «ВМ») для меня стало то, что моя экс-коллега села на лобное место с моим бывшим молодым человеком. Она (Бородина — прим. «ВМ») знала, что его приглашение в шоу было просто местью от продюсеров шоу за мой уход. Зная, как это расставание тяжело мне далось, Ксюша могла хотя бы написать сообщение, предупредить по-человечески, — заявила Бузова.

Телеведущая не смогла удержаться и ответила на претензию Бузовой большим сообщением в социальной сети.

— Никогда не набивалась тебе в подруги. Всегда говорила, что мы коллеги и не больше. Несмотря на это, ничто не мешало мне разговаривать с тобой про развод, давать советы, помогать. Ты в мой развод даже СМС мне не написала! Мы слишком разные, и это не мой минус точно! Даву на проект позвали продюсеры, я не рулю этим. <...> Как люто ты меня ненавидишь, но ничего страшного! — откровенничала Бородина в сторис в Instagram.

До этого телеведущая отреагировала на новость о романе ее бывшего супруга Курбана Омарова с женой футболиста сборной России Анастасией Кудряшовой. Одна из подписчиц спросила Ксению, что она думает о женах футболистов в нашей стране.