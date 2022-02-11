«Хотите вывести меня на эмоции»: Бородина отреагировала на роман Омарова с женой футболиста

Фото: instagram/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина отреагировала на новость о романе ее бывшего супруга Курбана Омарова с женой футболиста сборной России Анастасией Кудряшовой.

Одна из подписчиц спросила Ксению, что она думает о женах футболистов в нашей стране.

В ответ на это ведущая решила защитить личные границы и резко ответила поклоннице.

— Девочки, вы тут не самые хитрые. Я понимаю, что, задавая такие вопросы, вы хотите вывести меня на эмоции, залезть под кожу. Но все дело в том, что мне давно по фигу, — написала звезда на своей странице в Instagram.

Бородина также отметила, что в данной ситуации речи не идет о женах футболистов. Речь идет о порядочных людях, которых, по мнению ведущей, осталось крайне мало, как и фанатов «с бестактными вопросами».

Накануне ее бывшего мужа Курбана Омарова журналисты засняли на свидании с супругой футболиста российской сборной Федора Кудряшова Анастасией. Предпринимателя со спутницей заметили в одном из элитных столичных ресторанов. Влюбленные устроились за столиком в уголке и не стеснялись демонстрировать свои чувства: что-то увлеченно обсуждая, они то нежно обнимались, то целовались. Заведение Омаров со спутницей покинули за полночь, вместе уехав на его автомобиле.

Анастасия и Федор Кудряшовы прожили в браке больше 15 лет. У пары есть двое детей — сын Никита и дочь Милана.