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СМИ засняли Омарова целующимся на свидании с женой футболиста Кудряшова

Юлия Курганова

Общество
СМИ засняли Омарова целующимся на свидании с женой футболиста Кудряшова
Фото: instagram/zimamoscow

Бывшего мужа телеведущей Ксении Бородиной Курбана Омарова журналисты засняли на свидании с супругой футболиста российской сборной Федора Кудряшова Анастасией.

Предпринимателя со спутницей заметили в одном из элитных столичных ресторанов. Влюбленные устроились за столиком в уголке и не стеснялись демонстрировать свои чувства: что-то увлеченно обсуждая, они то нежно обнимались, то целовались. Заведение Омаров со спутницей покинули за полночь, вместе уехав на его автомобиле.

Анастасия и Федор Кудряшовы прижили в браке больше 15 лет. У пары есть двое детей — сын Никита и дочь Милана. Однако в соцсетях супругов давно перестали появляться совместные снимки, хотя раньше Федор регулярно публично признавался в любви жене.

Приятель семьи Кудряшовых объяснил изданию «СтарХит», что супруги решили расстаться, но пока еще не успели развестись.

— Федя и Настя достаточно давно перестали быть семьей и жить вместе. Просто ушла страсть, начались недопонимания. Но ребята остались друзьями, никаких ссор и скандалов. А иначе и быть не могло, у них ведь двое прекрасных совместных детей — сын Ник и дочь Милана. Будут продолжать их воспитывать. Официально развестись они еще и правда не успели, банально руки не доходили. Но планируют, — рассказал он.

Омаров уколол Бородину новой роскошной покупкой. Бизнесмен и телеведущая развелись в 2021 году, однако между ними до сих пор напряженные отношения. Мужчину называли альфонсом, а часть поклонников решила, что он станет жить скромнее. Однако Омаров не оправдывает ожиданий. Он недавно приобрел роскошную иномарку стоимостью примерно в 30 миллионов рублей.

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