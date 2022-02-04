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«Ремонт сам себя не сделает»: Омаров уколол Бородину новой роскошной покупкой

Михаил Алимов

Общество
«Ремонт сам себя не сделает»: Омаров уколол Бородину новой роскошной покупкой
Фото: instagram/zimamoscow

Бизнесмен Курбан Омаров и телеведущая Ксения Бородина развелись в 2021 году, однако между ними до сих пор напряженные отношения. Мужчину называли альфонсом, а часть поклонников решила, что он станет жить скромнее. Однако Омаров не оправдывает ожиданий. Он недавно приобрел роскошную иномарку стоимостью примерно в 30 миллионов рублей.

Речь идет о Mercedes-Benz Maybach GLS 600 I. В своем Instagram мужчина похвастался покупкой, не забыв сделать выпад в сторону бывшей избранницы.

— Получается, я купил себе «Майбах» из-за того, что «ремонт сам себя не сделает». Пойду искать работу, пока ребята оформляют машину, — сообщил он в сторис.

Эта фраза стала ответом на заявление Бородиной, которая утверждает, что Омаров пиарится на ее имени, предъявляя претензии, чтобы сделать ремонт в своей роскошной квартире. Тот в ответ не устает говорить, что является обеспеченным человеком.

Он не планирует садиться за руль нового авто.

— Я решил снова нанять водителя, поэтому и купил машину. Так что теперь буду сидеть сзади и заниматься делами, а не стоять в пробках, — резюмировал бизнесмен.

В январе бизнесмен Курбан Омаров после скандальной истории с обвинениями в неверности своей бывшей жены Ксении Бородиной отправился на отдых с незнакомкой.

А до этого Бородина улетела на Мальдивы. Омаров обвинил экс-супругу в измене со своим старым другом Трофимом Симищенко. Более того, предприниматель уверен, что Бородина и Симищенко стали встречаться, когда звездная пара была в браке.

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