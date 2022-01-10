Омаров после скандала с Бородиной улетел на отдых с незнакомкой

Фото: instagram/zimamoscow

Бизнесмен Курбан Омаров после скандальной истории с обвинениями в неверности своей бывшей жены Ксении Бородиной отправился на отдых с незнакомкой.

Бородина еще до этого отправилась на Мальдивы. Омаров обвиняет свою экс-супругу в измене со своим старым другом — Трофимом Симищенко. Более того, предприниматель уверен, что Бородина и Симищенко стали встречаться еще тогда, когда звездная пара была в браке.

Омаров, видимо, желая отомстить бывшему другу, специально показал публике несколько кадров, где можно увидеть спутницу, с которой блогер отправился на отдых. Ею оказалась бывшая девушка Симищенко Виолетта, уточняет ФАН.

10 января бизнесмен отреагировал на оскорбления в свой адрес от директора его бывшей жены Льва Смольникова и ее подруги Ольги Орловой. Омаров высказал предположение о том, что его бывшая жена изменяла ему в браке. Менеджер Бородиной назвал высказывание полным бредом, на что бизнесмен дал характеристику Смольникову без прикрас.

Что касается Орловой, обвинившей предпринимателя в измене, то блогер подчеркнул, что зла на нее не держит и все понимает: женская солидарность.