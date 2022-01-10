Омаров отреагировал на оскорбления директора и подруги Бородиной

Фото: instagram/zimamoscow

Бизнесмен Курбан Омаров отреагировал на оскорбления в свой адрес от директора его бывшей жены Ксении Бородиной Льва Смольникова и подруги экс–супруги Ольги Орловой. Соответствующую сторис предприниматель опубликовал в своем Instagram–аккаунте.

Омаров высказал предположение о том, что его бывшая жена изменяла ему еще находясь в браке. Менеджер Бородиной назвал высказывание полным бредом, на что бизнесмен ответил полной характеристикой своего отношения к Смольникову.

— Он подневольный шнырь, я это понимаю. Его задача – занимать место на парковке и кофе приносить. Если вдруг кофе, не дай бог, не горячий, он будет испытывать унижение в виде крика. Он добродушный парень, но себе не хозяин, — заключил Омаров.

Что касается Орловой, обвинившей предпринимателя в измене, то блогер подчеркнул, что зла на нее не держит и все понимает – женская солидарность.

— Олю, если честно, люблю. Я же все понимаю… Настоящая подруга не могла поступить иначе, тем более с такими правильным жизненными понятиями, как у нее. Хотя по факту я женщин не трогал, — написал бизнесмен в Instagram.

3 января Омаров пообещал выложить видео с доказательствами измен его бывшей супруги, телеведущей Ксении Бородиной.