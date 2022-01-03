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«Не дай бог»: Омаров пригрозил опубликовать видео с изменами Бородиной

Иван Юминов

Общество
«Не дай бог»: Омаров пригрозил опубликовать видео с изменами Бородиной
Фото: Instagram / zimamoscow

Блогер и предприниматель Курбан Омаров пообещал выложить видео с доказательствами измен его бывшей супруги, телеведущей Ксении Бородиной.

— А знаете, что самое главное во всей этой истории? Если, не дай Бог, мне перестанут давать доступ к Теоне (дочери — прим. «ВМ»), я заговорю с видеоподтверждением, — рассказал бизнесмен.

При этом он заверил, что, если его условия будут соблюдены, никаких подробностей обнародовано не будет. Омаров подчеркнул, что умрет без общения с дочерью, отмечает «СтарХит».

2 января Омаров рассказал об изменах, которые привели его к разводу с Бородиной. По его словам, он уже год как догадывался, но верил в ее порядочность и принципы.

В связи с этим он предупредил остальных мужчин, что их друзья могут иметь сексуальные отношения с их супругами. Бизнесмен заверил, что обладает всеми доказательствами неверности Бородиной.

15 декабря Омаров принял участие в телевизионной программе «Давай поженимся». На шоу Ларисы Гузеевой он пришел не один, а с группой поддержки.

Бизнесмен рассказал ведущей, что из-за развода многие люди начали считать его альфонсом. В конце шоу Омаров выбрал себе в спутницы девушку по имени Ксения. Ей 26 лет, и она работает редактором на телевидении.

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