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«Год, как догадывался»: Омаров откровенно рассказал об изменах Бородиной

Иван Юминов

Общество
«Год, как догадывался»: Омаров откровенно рассказал об изменах Бородиной
Фото: Instagram / zimamoscow

Бизнесмен и блогер Курбан Омаров рассказал об изменах, которые привели его к разводу с телеведущей Ксенией Бородиной.

— Я уже год, как догадывался, но верил в порядочность и принципы. И думал, с кем угодно, но только не с моей шестеркой, — рассказал предприниматель.

В связи с этим он предупредил остальных мужчин, что их друзья могут иметь сексуальные отношения с их супругами. Бизнесмен заверил, что обладает всеми доказательствами неверности Бородиной.

Так, блогер заявил, что имеет видео в качестве подтверждения своих слов. Омаров также уточнил, что слышал разговоры за спиной за стеной, отмечает «СтарХит».

15 декабря Омаров принял участие в телевизионной программе «Давай поженимся» и выбрал из нескольких невест 26-летнюю красавицу по имени Ксения. На шоу Гузеевой Омаров пришел не один, а с группой поддержки.

Бизнесмен рассказал ведущей, что из-за развода многие люди начали считать его альфонсом. В конце шоу Омаров выбрал себе в спутницы девушку по имени Ксения. Ей 26 лет, и она работает редактором на телевидении.

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