Киркоров поехал на каникулы с детьми и «испытал все прелести отцовско-материнской жизни»

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Российский певец и продюсер Филипп Киркоров после новогодних корпоративов всегда отправляется с детьми на каникулы. Обычно певец берет с собой няню. Но в этом году артист отправился в отпуск без нее. Исполнителю пришлось самому приглядывать за сыном и дочкой.

— Рискнул поехать на новогодние каникулы без няни. Был детям и за няню, и за папу, и за маму. И, конечно, я испытал все «прелести» отцовско-материнской жизни», — рассказал Киркоров.

Однако, подчеркнул он, все прошло куда лучше, чем он ожидал. Алла-Виктория и Мартин уже достаточно взрослые и со многими бытовыми мелочами справляются самостоятельно. Иногда дети проявляли даже слишком большую самостоятельность. Так, наследники певца решили сами постирать вещи в машинке. Но папа запретил, пояснив, что с техникой в их возрасте разбираться еще рано.

— Горжусь, что я справился с поставленной задачей и дети меня не подвели, — заявил Киркоров в эфире программы «Ты не поверишь!».

«Вечерняя Москва» продолжает собирать для своих читателей самые диковинные и оригинальные объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах. Москвичка по имени Дарья продает в интернете клок волос с головы Киркорова. «Вечерка» дозвонилась до артиста и узнала, не дарил ли он кому-либо частичку своей шевелюры.