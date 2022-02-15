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Локон Филиппа на счастье. Волосы Киркорова продают за 3600 рублей

Александр Кудрявцев

Сергей Шахиджанян

Общество
Локон Филиппа на счастье. Волосы Киркорова продают за 3600 рублей
Фото: instagram/fkirkorov

«Вечерняя Москва» продолжает собирать для вас самые диковинные и оригинальные объявления, которые можно встретить на интернет-сайтах.

Москвичка по имени Дарья продает в интернете клок волос с головы... самого короля нашей эстрады Филиппа Киркорова. «Вечерка» дозвонилась до артиста и узнала, не дарил ли он кому-либо частичку своей шевелюры.

Женщина поясняет, что клок волос Киркорова достался ей «с концерта 2019 года», и уточняет: «Чистые, храню все в пакете, не мыла». За реликвию Дарья просит 3600 рублей.

Каким образом она заполучила «частичку звезды», не указано. На звонок продавец так и не ответила. Богатое воображение рисует разные варианты. С боем добыла во время выступления? Артист сам подарил ей свои локоны в память о чемто сокровенном? Ясность внес Филипп Киркоров: — Не припомню, чтобы я кому-либо «дарил» свои волосы или срезал их во время выступления, — комментирует «Вечерке» артист. — Единственный вариант, когда мои волосы могли у кого-то остаться, — во время игр в детском саду или школе. Но мои друзья не подозревали тогда о моей карьере и уж точно не хранили бы мои волосы.

А что действительно сейчас продается в интернете и за довольно большие деньги — один из первых моих автографов, который я дал 30 июня в 1985 году, после выступления в Театре эстрады на концерте «На Берсеньевской — песня, музыка, шутка».

Пользователь под именем Андрей выставил на продажу автограф легендарного футболиста Диего Марадоны. Роспись спортсмена на обложке газеты «Советский спорт» удалось получить другу продавца в 2018 году. Тогда Марадона прилетал в Санкт-Петербург на игры чемпионата мира по футболу. Друг Андрея был его переводчиком и улучил момент, чтобы взять автограф. Теперь эта газетная полоса продается за 275 тысяч рублей.

Локон Филиппа на счастье. Волосы Киркорова продают за 3600 рублей Фото: Из личного архива

Поклонники спортсменов и актеров всегда рады получить автограф своего кумира. Но что делать, если хочется видеть любимого артиста каждый день, да еще и в культовом образе? Москвич Артем выставил на продажу бюст актера Арнольда Шварценеггера в образе робота-убийцы из фильма «Терминатор 2».

Масштаб скульптуры — один к одному, а в «кибернетический» глаз встроена подсветка. Жаль только, его нельзя научить его улыбаться. Стоит такой домашний терминатор 122 тысячи рублей.

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