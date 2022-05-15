Пресняков ответил на вопрос о продаже замка Пугачевой и Галкина

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Актер Никита Пресняков ответил на слухи о продаже замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь. Он заверил, что эти домыслы неправда.

— Нет, я там не живу. Алла и Максим не продают замок. И в Латвию они переезжать не собираются. Все, что пишут в интернете — неправда. Мой вам совет: не верьте всему, что показывают на сомнительных каналах, когда некий голос за кадром озвучивает непроверенную информацию, — цитирует певца StarHit.

Алла Пугачева и Максим Галкин уже больше двух месяцев живут в Израиле. В апреле в Сети появилась информация, что во время отсутствия звездной пары за их домом ухаживает внук певицы Никита Пресняков. Однако позже он опроверг слухи о своем проживании в замке.

Певец сообщил, что на самом деле обосновался на даче бабушки в Подмосковье, где дом ему приходится ремонтировать за свой счет. По словам артиста, он сам с друзьями рыл ров для электропроводки, а также делает другой необходимый ремонт. Внук Примадонны уточнил, что делает это так как для этого у него есть желание и финансовые возможности.