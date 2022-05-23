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Врач пояснила, почему возвращаются сброшенные на диете килограммы

Ирина Игнатенко
Общество
Врач пояснила, почему возвращаются сброшенные на диете килограммы
Фото: depositphotos

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова объяснила, почему возвращаются сброшенные на диете килограммы, и рассказала, как правильно контролировать этот процесс.

Она отметила, что сброшенные килограммы обязательно вернутся, если вернутся привычки, которые привели к ожирению: человек снова станет много есть и мало двигаться.

Врач отметила, что необходимо выработать здоровое отношение к питанию. Оно формируется за счет умеренности на постоянной основе. При этом рацион должен быть полноценным: белки, жиры и сложные углеводы.

Павлова посоветовала не увлекаться монодиетами, так как такой вариант обязательно отзовется проблемами с весом и здоровьем, передает Царьград.

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