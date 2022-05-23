Столичные врачи вылечили 255 человек от коронавируса за сутки

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Московские врачи за минувшие сутки вылечили 255 пациентов от коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 23 мая, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

Всего после прохождения лечения от COVID-19 в городе выздоровели более 2,5 миллиона граждан. За прошедшие 24 часа в столице выявили 229 новых случаев заражения ковидом.

Фото: Оперштаб

При этом госпитализированными в медицинские учреждения оказались 122 человека. К аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключили 85 пациентов, а 14 москвичей скончались в результате осложнений при заболевании, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

До этого глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова рассказала, что доля «дельта»-штамма коронавирусной инфекции на территории России может вырасти. Она отметила, что это возможно при ослаблении иммунитета.

20 мая иммунолог Николай Крючков заявил, что россияне пережили в начале мая «скрытую» вспышку коронавирусной инфекции. Он отметил, что до конца лета не стоит ожидать больших всплесков заболеваемости.