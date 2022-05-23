Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

Россия, Москва, улица Лавочкина Карта всех событий

Трое детей сбежали из детского сада на севере Москвы. Об этом в понедельник, 23 мая, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По ее словам, трое шестилетних детей самостоятельно покинули здание детсада на улице Лавочкина, оставшись без присмотра воспитателей.

В настоящее время дети найдены и находятся в безопасности, их жизням и здоровью ничего не угрожает. По данному факту Головинская межрайонная прокуратура проводит проверку.

— В ходе прокурорской проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних, — подчеркнула Нефедова.

Она добавила, что меры прокурорского реагирования будут приняты при наличии на то оснований.

16 мая связанные дети сбежали от пьяного вора, уснувшего в квартире в Москве.