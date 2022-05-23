Делегация Китая покинула зал после выступления Зеленского на форуме в Давосе

Фото: president.gov.ua

Члены делегации из Китая на международном экономическом форуме в Давосе не присоединились к аплодисментам после выступления президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил член палаты представителей США Майкл Маккол.

— Аплодировали стоя (все — прим. «ВМ»), за исключением делегации из Китая, (члены — прим. «ВМ») которой просидели все время оваций, а потом они вышли после того, как я сделал этот снимок, — цитирует республиканца РИА Новости.

При этом политик продемонстрировал в эфире телеканала CNN фотографию, на которой делегаты из КНР сидят в окружении аплодирующих людей. Маккол убежден, что таким образом делегация послала «четкий сигнал», что они не поддерживают Украину и Зеленского.

Во время выступления в Давосе Зеленский вновь призвал государства принять участие в восстановлении Украины, ввести эмбарго на российскую нефть, а также блокировать банковский и IT-сектора России.

23 мая Владимир Зеленский подписал закон о конфискации активов граждан, которые поддерживают российскую военную специальную операцию в стране.