Зеленский подписал закон о конфискации активов лиц, поддержавших спецоперацию на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 23 мая, подписал закон о конфискации активов граждан, которые поддерживают российскую военную специальную операцию в стране.

— Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц», — сообщили в офисе украинского лидера.

Уточняется, что Верховная рада одобрила закон 12 мая текущего года, передает РИА Новости.

22 мая министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия открыта к предложению ЕС изымать государственные активы России в пользу Украины, однако предвидит сложности, с которыми придется столкнуться при конфискации собственности попавших под санкции россиян.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позже в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что мирному населению ничего не угрожает.