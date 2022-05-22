В Германии выступили против конфискации собственности россиян в пользу Украины

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Германия открыта к предложению ЕС изымать государственные активы России в пользу Украины, однако предвидит сложности, с которыми придется столкнуться при конфискации собственности попавших под санкции россиян. Об этом в воскресенье, 22 мая, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

— Страны, в основе которых лежит верховенство закона, гарантируют частную собственность. Препятствия для конфискации очень серьезные, — сказал руководитель ведомства.

По словам министра, прежде чем принимать подобные решения, необходимо тщательно изучить юридическую подоплеку. Кроме того, предупредил Линднер, стоит брать во внимание и возможные последствия для международного порядка.

Он также предложил для начала убеждать российских бизнесменов на добровольной основе вносить свой вклад в возмещение ущерба беженцам из Украины, передает РИА Новости.

До этого верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предложил изучить вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов для восстановления Украины. По его словам, проблема финансирования восстановления Украины является одним из ключевых политических вопросов.

Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил, что такая инициатива со стороны Борреля является просто незаконной. Он добавил, что принятие таких решений не только подорвет какое-либо доверие к странам Запада, но и ударит по самим европейцам.