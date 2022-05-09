FT: Боррель предложил использовать замороженные резервы России для восстановления Украины

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Странам Евросоюза необходимо заняться изучением вопроса об изъятии замороженных российских валютных резервов для восстановления Украины. Об этом в понедельник, 9 мая, заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

— Я бы высказался за, поскольку это очень логично, — отметил он.

При этом представитель союза напомнил американский опыт, когда США взяли под свой контроль принадлежащие афганскому центральному банку активы на миллиарды долларов, чтобы компенсировать часть этих средств жертвам терроризма, а также для гуманитарной помощи Кабулу.

По его словам, вопрос финансирования восстановления Украины является одним из ключевых политических вопросов. На данном этапе официальные лица Евросоюза изучают вопрос, поставленный Боррелем, сообщает ТАСС.

Помимо этого, президент США Джозеф Байден направит Конгрессу предложения, связанные с возможностью изъятия собственности и средств у российских бизнесменов на оказание поддержки украинскому государству.

Целью этого предложения является упрощение процесса изъятия активов предпринимателей и расширение сферы охвата активов, подлежащих аресту.

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