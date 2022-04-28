Байден направит Конгрессу предложения по изъятию связанных с РФ активов для помощи Украине

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Президент США Джо Байден в четверг направит Конгрессу предложения, позволяющие изымать связанную с российскими бизнесменами собственность и использовать полученные средства на оказание Украине поддержки. Об этом сообщается в письменном заявлении Белого дома.

— Этот пакет предложений создаст новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российскими бизнесменами, и позволит правительству использовать полученные средства для поддержки Украины и еще больше укрепит соответствующие правоохранительные механизмы, — говорится в документе.

Отмечается, что целью этого предложения является упрощение процесса изъятия активов предпринимателей и расширение сферы охвата активов, подлежащих аресту. Кроме того, это позволит доходам поступать на Украину.

В документе поясняется, что речь идет об упрощенном административном процессе с участием министерств финансов и юстиции для конфискации имущества в США, принадлежащего российским бизнесменам, находящимся под санкциями, и имеющего связь с определенными противоправными действиями, передает ТАСС.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на территории Украины объектов собственности России и ее резидентов.

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что собственность Зеленского и украинских олигархов может быть конфискована в России.