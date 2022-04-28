Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Байден направит Конгрессу предложения по изъятию связанных с РФ активов для помощи Украине

Лейла Алиева
В мире
Байден направит Конгрессу предложения по изъятию связанных с РФ активов для помощи Украине
Фото: flickr/whitehouse

Президент США Джо Байден в четверг направит Конгрессу предложения, позволяющие изымать связанную с российскими бизнесменами собственность и использовать полученные средства на оказание Украине поддержки. Об этом сообщается в письменном заявлении Белого дома.

— Этот пакет предложений создаст новые полномочия по конфискации имущества, связанного с российскими бизнесменами, и позволит правительству использовать полученные средства для поддержки Украины и еще больше укрепит соответствующие правоохранительные механизмы, — говорится в документе.

Отмечается, что целью этого предложения является упрощение процесса изъятия активов предпринимателей и расширение сферы охвата активов, подлежащих аресту. Кроме того, это позволит доходам поступать на Украину.

В документе поясняется, что речь идет об упрощенном административном процессе с участием министерств финансов и юстиции для конфискации имущества в США, принадлежащего российским бизнесменам, находящимся под санкциями, и имеющего связь с определенными противоправными действиями, передает ТАСС.

10 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на территории Украины объектов собственности России и ее резидентов.

Глава общественной палаты Крыма Александр Форманчук заявил, что собственность Зеленского и украинских олигархов может быть конфискована в России.

Джо Байден Россия США
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Качество важнее крутого лейбла

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Поддержат по всем фронтам

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Киев открывает второй фронт

Илья Массух
Илья Массух

Этап эмиграции уже пройден

Юрий Московский
Юрий Московский

Надо учиться разговаривать с народом

Евгения Морозова
Евгения Морозова

Не давайте острой ситуации рушить семью

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Нельзя проспать любовь к Отчизне

Все мнения
О проекте