Зеленский подписал закон об изъятии на Украине российской собственности

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Об этом в четверг, 10 марта, сообщается на сайте Верховной рады.

Главным по проработке нового закона, говорится в сообщении, назначен Комитет по вопросам экономического развития. Согласно новому закону, «принудительное изъятие» объектов права собственности РФ и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости, передает РИА Новости.

3 марта в Верховной раде приняли закон о национализации российского имущества на территории Украины.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.