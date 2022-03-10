Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Зеленский подписал закон об изъятии на Украине российской собственности

Евгений Белоусов

В мире
Зеленский подписал закон об изъятии на Украине российской собственности
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о «принудительном изъятии» на Украине объектов собственности России и ее резидентов. Об этом в четверг, 10 марта, сообщается на сайте Верховной рады.

Главным по проработке нового закона, говорится в сообщении, назначен Комитет по вопросам экономического развития. Согласно новому закону, «принудительное изъятие» объектов права собственности РФ и ее резидентов осуществляется без какой-либо компенсации их стоимости, передает РИА Новости.

3 марта в Верховной раде приняли закон о национализации российского имущества на территории Украины.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Читайте также:
Украина Россия Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Ян Арт
Ян Арт

Перейдем на китайскую платежную систему

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если друг оказался вдруг

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столкновение цивилизаций

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хватит спорить, кто важнее

Иларион
Иларион

Время молитвы и надежды

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Достоевский ответит

Алексей Зернаков
Алексей Зернаков

А город все равно живет...

Все мнения
О проекте