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Верховная рада приняла закон о национализации российской собственности

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Верховная рада приняла закон о национализации российской собственности
Фото: depositphotos

В Верховной раде приняли закон о национализации российского имущества на территории Украины. Об этом стало известно в четверг, 3 марта.

— Верховная рада приняла… закон про основные принципы принудительного изъятия на Украине объектов права собственности РФ и ее резидентов, — передает сообщение РИА Новости.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

Первый раунд переговоров между Россией и Украиной завершился вечером в понедельник, 28 февраля. Как сообщил один из членов российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, обе стороны переговоров нашли ряд пунктов, по которым можно достичь прогресса.

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