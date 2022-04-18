Права для избранных: какие законы нарушил Запад, реализуя антироссийскую политику

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Западные политики часто декламируют особые ценности, которые лежат в основе современной цивилизации. Однако нередко произнесенные вслух и прописанные на бумаге эти ценности расходятся с реальностью. И все более актуальной становится перефразированная цитата из Джорджа Оруэлла: «все люди равны, но некоторые люди более равны, чем другие». О том, какие ценности нарушил Запад, реализуя антироссийскую политику, — в материале «Вечерней Москвы».

Неприкосновенность частной собственности

Одно из основных прав человека — право на частную собственность. В 17-й статье Всеобщей декларации прав человека указано, что каждый человек имеет право владеть имуществом и никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Неприкосновенность частной собственности выступает в качестве гарантии свободы личности, а соблюдение этой нормы понимается как запрет совершать какие-либо действия вопреки воле собственника.

Тем не менее существование этой нормы международного права не помешало западным странам заморозить активы российских граждан. Так, российский предприниматель, миллиардер, основатель «Альфа-Банка» Михаил Фридман рассказал, что попал в очень сложную ситуацию после блокировки всех его карт и заморозки счетов. Владелец капитала объемом 10 миллиардов долларов фактически оказался лишенным всех своих средств.

Та же участь постигла и экс-председателя совета директоров «Альфа-Банка», бизнесмена Петра Авена. Вот как он описал свое положение:

— Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. И мы должны как-то начать новую жизнь. Можно ли мне нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину. Может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить.

Среди богатых граждан России, чье право собственности нарушили на Западе, также оказался и предприниматель Алишер Усманов. Власти Германии конфисковали его 156-метровую яхту Dilbar стоимостью около 600 миллионов долларов.

Крупной суммы денег лишился российский певец Григорий Лепс. Последние 20 лет музыкант хранил часть заработанных средств в американских и британских банках. Однако сейчас он не может появиться ни в США, ни в Великобритании, поскольку ему запретили въезжать в эти страны. Все счета Лепса заморожены, и доступа к своим накоплениям (почти 20 миллионов долларов) он не имеет.

Вышеперечисленные случаи — лишь верхушка айсберга. В результате действий Запада лишились доступа к своей собственности сотни граждан России. На территории одной только Франции была заморожена недвижимость «на полмиллиарда евро», принадлежащая примерно 30 гражданам нашей страны.

Какая судьба ожидает замороженные на Западе активы россиян, пока неизвестно. Однако 14 апреля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что страна не планирует возвращать арестованные из-за санкций активы крупных российских предпринимателей.

Свобода слова

Еще одна базовая ценность цивилизованного мира — свобода слова. В 19-й статье Всеобщей декларации прав человека утверждается право каждого человека свободно «искать, получать и распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо от государственных границ». На сайте ООН к этой статье дается такой комментарий, касающийся работы СМИ:

— Свободные, независимые и плюралистические средства массовой информации играют ключевую роль в обеспечении эффективного управления в условиях демократического общества, независимо от его «возраста». Открытые и плюралистические средства массовой информации представляют наибольшую ценность тогда, когда они просто выполняют функцию зеркала, в котором общество может увидеть свое реальное отражение.

В марте американская компания Google проигнорировала право на свободу слова и заблокировала на своей платформе YouTube каналы российских СМИ. Среди них «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, РБК, НТВ, РЕН ТВ, ТНТ, РИА Новости, «Культура», «Звезда» и другие. По данным Роскомнадзора, YouTube с апреля 2020 года 36 раз ограничивал официальные каналы российских СМИ и общественных деятелей.

В том же месяце Евросоюз запретил вещание на территории сообщества телеканала Russia Today и работу агентства Sputnik. Тогда же самая крупная компания телерадиовещания в США DirecTV исключила RT America из сетки вещания, из-за чего телеканал был вынужден прекратить производство контента.

Разжигание национальной ненависти

В 2-й статье Всеобщей декларации прав человека говорится о том, что права и свободы распространяются на всех людей вне зависимости от расы, национального происхождения, политических убеждений и иных свойств. По данным ООН, в последние годы в мире наблюдается тревожная волна ксенофобии, расизма и нетерпимости.

— Ненавистнические высказывания должны встречать принципиальное сопротивление на каждом этапе, с ними необходимо бороться в целях предотвращения вооруженных конфликтов, жестоких преступлений, актов терроризма, насилия в отношении женщин и других серьезных нарушений прав человека, а также для создания мирного, инклюзивного и справедливого общества, — говорится в стратегическом плане ООН по борьбе с ненавистническими высказываниями.

Несмотря на озабоченность проблемой ксенофобии, которая артикулируется в том числе на площадках ООН, американская компания Meta* разрешила призывы к насилию в соцсетях Facebook* и Instagram* в отношении российских военнослужащих, принимающих участие в проведении спецоперации на территории Украины. В ответ на это Генпрокуратура потребовала запретить деятельность компании в РФ, а Следственный комитет России возбудил уголовное дело о призывах к насилию и убийствам в отношении россиян в связи с действиями компании Meta*.

Суд в Москве 21 марта удовлетворил иск Генпрокуратуры и признал экстремистской деятельность Meta* на территории России, запретив ее. Принадлежащие компании соцсети Instagram* и Facebook* теперь тоже считаются экстремистскими и запрещены в нашей стране.

Ценности не для всех

В беседе с «ВМ» заслуженный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что вышеперечисленные ценности Запада существуют не для всех и имеют выборочное правоприменение. По его мнению, подобное отношение к закону сформировалось еще в эпоху античности.

— Современная западная цивилизация построена на обломках Римской империи, в которой правами обладали только граждане. А кто являлся гражданином? Собственник земли или воин. Правовая культура Рима с высокой степенью развития демократических институтов могла существовать только на основе эксплуатации неграждан и рабов. Нынешний Запад проповедует этот же принцип: ценности распространяются только на круг избранных, а все люди, которые к нему не принадлежат, не имеют права ни на что: ни на собственность, ни на жизнь, ни на свободу слова, ни на национальную самостоятельность, — пояснил Краснов.

*Instagram и Facebook запрещены в РФ; соцсети принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.