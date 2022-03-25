«Можно ли мне нанять уборщицу?»: Петр Авен отреагировал на введенные против него санкции

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Бывший председатель совета директоров «Альфа-банка», предприниматель и государственный деятель Петр Авен заявил, что не знает, как выжить в условиях санкций.

— Наш бизнес полностью разрушен. Все, что мы строили 30 лет, сейчас полностью разрушено. И мы должны как-то начать новую жизнь. Можно ли мне нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину. Может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить, — сообщил бизнесмен Financial Times 25 марта, в пятницу.

До этого российский миллиардер, основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман сообщил о своей сложной жизненной ситуации после введения санкций. По словам предпринимателя, он не может оплатить даже услуги уборщицы.

15 марта Великобритания ввела санкции против более 350 человек, состоящих в российских компаниях. Также в черном списке Лондона оказались журналисты Ольга Скабеева, Антон Красовский и Аркадий Мамонтов, премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, а также бизнесмен Михаил Фридман.