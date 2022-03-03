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Forbes: В ФРГ конфисковали яхту Усманова стоимостью 600 миллионов долларов

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Forbes: В ФРГ конфисковали яхту Усманова стоимостью 600 миллионов долларов
Фото: roscongress / Михаил Киреев

Власти Германии конфисковали яхту российского крупного предпринимателя Алишера Усманова стоимостью около 600 миллионов долларов. Об этом сообщается в среду, 2 марта, в журнале Forbes со ссылкой на источники.

Уточняется, что 156-метровую яхту Dilbar конфисковали в городе Гамбург на севере ФРГ.

Усманов купил эту яхту в 2016 году за 600 миллионов долларов у немецкого судостроителя Lürssen, который строил ее для него на заказ около пяти лет. Компания называет ее одной из самых сложных яхт, когда-либо построенных, как с точки зрения размеров, так и технологий. Это самая большая в мире моторная яхта по валовому тоннажу, на Dilbar самый большой бассейн, когда-либо установленный на яхте, а также две вертолетные площадки, сауна, салон красоты и тренажерный зал, сказано в материале.

Яхта является частью многомиллиардного состояния российского бизнесмена, которое охватывает доли в железорудном и сталелитейном гиганте «Металлоинвест» и фирме бытовой электроники Xiaomi, а также небольшие холдинги в телекоммуникациях, горнодобывающей промышленности и СМИ.

Евросоюз ввел санкции против политиков, журналистов, деятелей культуры России, включая основателя и Алишера Усманова, 28 февраля. Всем им запрещен въезд в ЕС, а их активы будут заморожены при обнаружении на территории сообщества таковых.

24 февраля Евросоюз ввел санкции против России. В список вошли почти 400 россиян. Персональные санкции наложены на представителей политического, военного и экономического руководства России, журналистов и общественных деятелей.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева. 24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

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