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США не собираются возвращать арестованные активы российских бизнесменов

Евгений Белоусов

В мире
США не собираются возвращать арестованные активы российских бизнесменов
Фото: Unsplash

Америка не планирует возвращать арестованные из-за санкций активы крупных российских предпринимателей. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в четверг, 14 апреля.

— Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом, — заявил он.

Об этом Салливан рассказал в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона, передает ТАСС.

До этого, 8 апреля, сообщалось, что неправительственная организация «Американский союз защиты гражданских свобод» (АСЗГС) помешала конгрессменам принять закон, позволяющий администрации Соединенных Штатов изымать активы российских предпринимателей и передавать их средства Украине.

Проект документа предполагал, что у американского правительства появятся полномочия по конфискации имущества ценой более пяти миллионов долларов, принадлежащего находящимся под санкциями россиянам.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка России и «Альфа-Банка». Под рестрикции попали более двух третьих российского банковского сектора (1,4 триллиона долларов активов). В Вашингтоне утверждают, что на фоне введенных санкций экономика РФ перестанет входить в двадцатку крупнейших.

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