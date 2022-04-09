WP: Конгрессу США не дали принять закон об изъятии активов российских бизнесменов

Фото: flickr/uscapitol

Неправительственная организация Американский союз защиты гражданских свобод (АСЗГС) помешала конгрессменам принять закон, позволяющий администрации Соединенных Штатов изымать активы российских предпринимателей и передавать их средства Украине, пишет 8 апреля газета Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По информации журналистов, речь идет об инициативе демократов и республиканцев, которую ранее представили конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон. Проект документа предполагал, что у американского правительства появятся полномочия по конфискации имущества ценой более пяти миллионов долларов, принадлежащее находящимся под санкциями россиянам.

Источники газеты подчеркивают, что общий объем вырученных благодаря этому законопроекту средств может достигать десятков миллиардов долларов.

При этом в АСЗГС заметили, что подобное постановление нарушит американские законы, поскольку не даст возможности российским гражданам оспорить вынесенное решение в судах США.

Такой конфликт между законами мог бы привести к «пропагандистской победе России над США». После заявления АСЗГС конгрессмены пересмотрели свои взгляды на ситуацию и проголосовали за «ослабление» законопроекта.

Исходя из изменений, в законопроекте теперь предусматривается создание целевой группы, которая даст официальному Вашингтону два месяца на «определение конституционных механизмов», по которым глава государства сможет конфисковать активы россиян. После этого конгрессмены разработают новый документ, учитывающий все стороны.

8 апреля Евросоюз ввел новые санкции против 227 политиков, журналистов и бизнесменов, а также 18 юридических лиц, связанных с Россией.