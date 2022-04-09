Евросоюз ввел санкции против политиков, журналистов и бизнесменов из РФ и ЛДНР

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Евросоюз в рамках пятого пакета санкций ввел ограничительные меры в отношении 217 политиков, журналистов и бизнесменов из России, ДНР и ЛНР. Информация об этом появилась в Официальном журнале ЕС в пятницу, 8 апреля.

— Совет принял сегодня решение ввести ограничительные меры в отношении еще 217 физических и 18 юридических лиц в ответ на <...> действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, — говорится в документе.

Так, рестрикции были введены в отношении председателя совета министров ЛНР Сергея Козлова, председателя правительства ДНР Александра Ананченко и членов «Народного совета» независимых республик.

Более того, в «черный список» попали бизнесмены Борис Ротенберг и Олег Дерипаска, глава Сбербанка Герман Греф, предприниматель Саид Керимов, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков и члены семей лиц, ранее попавших под санкции.

В Официальном журнале ЕС отмечается, что ограничения были также введены против гендиректора ВГТРК Олега Добродеева, главреда «МК» Павла Гусева и гендиректора ТАСС Сергея Михайлова

В общей сложности под рестрикции попали 80 организаций и 1091 физлицо. Их активы были заморожены, а въезд на территорию ЕС был запрещен, пишет ТАСС.

6 апреля Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка на территории государства. Помимо этого, Лондон ввел запрет на осуществление инвестиций в России, импорт продуктов черной металлургии РФ и заявил, что полностью избавится от российского угля в конце 2022 года.