Великобритания заморозила активы Сбербанка и МКБ

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Великобритания объявила о полной заморозке активов Сбербанка и Московского кредитного банка на территории государства. Об этом в среду, 6 апреля, сообщили в МИД Соединенного Королевства.

Помимо этого, Лондон ввел запрет на осуществление инвестиций в России, импорт продуктов черной металлургии РФ и заявил, что полностью избавится от российского угля в конце 2022 года, в связи с чем было заявлено о прекращении экспорта оборудования для переработки нефти в РФ со следующей недели.

— Сбербанк — крупнейший банк России, а произведенная заморозка (его активов в — прим. «ВМ») производится в координации с Соединенными Штатами... Военным амбициям России также помешают новые ограничения на возможность приобретения в Великобритании всемирно признанных квантовых технологий и... передовых материалов, — говорится в сообщении МИД Великобритании.

До этого сообщалось, что Соединенные Штаты вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка России и «Альфа-Банка». Под рестрикции попали более двух третьих российского банковского сектора (1,4 триллиона долларов активов). В Вашингтоне утверждают, что после введенных санкций экономика РФ перестанет входить в двадцатку крупнейших.