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США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и «Альфа-Банка»

Георгий Соланович

В мире
США вводят блокирующие санкции против Сбербанка и «Альфа-Банка»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Соединенные Штаты вводят полные блокирующие санкции против Сбербанка России и «Альфа-Банка». Об этом в среду, 6 апреля, сообщил высокопоставленный представитель администрации Белого дома.

— США драматически эскалируют финансовый шок, вводя полные блокирующие санкции против Сбербанка и «Альфа-Банка», — заявил чиновник.

Уточняется, что под рестрикции попали более двух третьих российского банковского сектора (1,4 триллиона долларов активов). В Вашингтоне утверждают, что после введенных санкций экономика РФ перестанет входить в двадцатку крупнейших, передает РИА Новости.

На этой неделе США запретили России оплачивать свой суверенный долг из средств, которые заморожены в американских банках. Таким образом Штаты надеются вынудить нашу страну израсходовать оставшиеся у нее долларовые резервы. В беседе с «Вечерней Москвой» аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков оценил сложившуюся ситуацию и предположил, какие шаги может предпринять Россия.

6 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что доверие к доллару в мире в настоящее время падает. Он отметил, что одновременно с ростом недоверия к американской валюте в Минфине США растет «истерика», которая была вызвана решением президента России Владимира Путина касательно расчета за газ в рублях.

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