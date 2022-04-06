«Растет истерика»: Володин заявил о начале конца монополии доллара в мире

Фото: Пресс-служба Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что доверие к доллару в мире в настоящее время падает. Таким мнением он поделился в своем Telegram-канале в среду, 6 апреля.

Он отметил, что одновременно с ростом недоверия к американской валюте в Минфине США растет «истерика», которая была вызвана решением президента России Владимира Путина о расчете за газ в рублях.

По словам Володина, план Штатов не сработал, а санкции не возымели ожидаемого эффекта.

— У нашей страны есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях санкций. Ситуация, созданная США, бьет по ним самим и их гражданам, — написал спикер Думы.

Он добавил, что в Международном валютном фонде не просто так констатировали, что санкции против РФ подрывают доверие к доллару.

Володин подытожил, что в настоящее время мы наблюдаем «начало конца монополии доллара в мире».

Америка надеется поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением валютных резервов. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге во вторник, 5 апреля. Она подчеркнула, что США не преследуют цели довести Россию до дефолта, но заставят сделать выбор. Пресс-секретаря также спросили, имеется ли у американских властей какая-либо оценка того, в какие сроки можно было бы ожидать дефолт в России. Она ответила, что конкретных цифр нет, это зависит лишь от выбора, который сделает Россия.