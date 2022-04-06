Псаки: США хотят поставить РФ перед выбором между дефолтом и истощением валютных резервов

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Америка надеется поставить Россию перед выбором между дефолтом и истощением валютных резервов. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге во вторник, 5 апреля.

Она подчеркнула, что США не преследуют цели довести Россию до дефолта, но заставить сделать выбор.

— У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы или объявить дефолт, — заявила Псаки.

Пресс-секретаря также спросили, имеется ли у американских властей какая-либо оценка того, в какие сроки можно было бы ожидать дефолт в России. Она ответила, что конкретных цифр нет, это зависит лишь от выбора, который сделает Россия, передает ТАСС.

Псаки также объявила, что США собираются ввести новые санкции против российских финансовых организаций, государственных предприятий и должностных лиц 6 апреля.

До этого председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций ЕС введет полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ. Пакет также включает в себя запрет на ввоз угля из России на сумму четыре миллиарда евро в год.