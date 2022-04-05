Псаки объявила о введении новых санкций против России 6 апреля

Фото: whitehouse

США собираются ввести новые санкции против российских финансовых организаций, государственных предприятий и должностных лиц 6 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге во вторник, 5 апреля.

— Вы можете ожидать, что они будут направлены против должностных лиц правительства РФ, членов их семей, принадлежащих (властям — прим. ВМ) РФ финансовых институтов и государственных предприятий. Эти объявления будут сделаны завтра, — заявила она.

Кроме того, Псаки отметила, что Америка не видит возможности лишить Россию места в Совете безопасности ООН, о чем недавно заявлял украинский президент Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь подчеркнула, что военное столкновение США и России не отвечало бы интересам самой Америки, это же мнение разделяет и президент США Джо Байден, передает ТАСС.

5 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций ЕС введет полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ. Пакет также включает в себя запрет на ввоз угля из России на сумму четыре миллиарда евро в год.

Пятый пакет санкций включает шесть направлений, в том числе запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением случаев перевозки продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей.