Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Псаки объявила о введении новых санкций против России 6 апреля

Евгений Белоусов

В мире
Псаки объявила о введении новых санкций против России 6 апреля
Фото: whitehouse

США собираются ввести новые санкции против российских финансовых организаций, государственных предприятий и должностных лиц 6 апреля. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге во вторник, 5 апреля.

— Вы можете ожидать, что они будут направлены против должностных лиц правительства РФ, членов их семей, принадлежащих (властям — прим. ВМ) РФ финансовых институтов и государственных предприятий. Эти объявления будут сделаны завтра, — заявила она.

Кроме того, Псаки отметила, что Америка не видит возможности лишить Россию места в Совете безопасности ООН, о чем недавно заявлял украинский президент Владимир Зеленский.

Пресс-секретарь подчеркнула, что военное столкновение США и России не отвечало бы интересам самой Америки, это же мнение разделяет и президент США Джо Байден, передает ТАСС.

5 апреля председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что в рамках пятого пакета санкций ЕС введет полный запрет на транзакции с четырьмя российскими банками, включая ВТБ. Пакет также включает в себя запрет на ввоз угля из России на сумму четыре миллиарда евро в год.

Пятый пакет санкций включает шесть направлений, в том числе запрет российским судам заходить в порты ЕС, за исключением случаев перевозки продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и энергоносителей.

Читайте также:
Санкции Россия Джен Псаки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Владимир Жидкин
Владимир Жидкин

Молодежь выбирает округа

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Все мы разные

Юлия Казакова
Юлия Казакова

Нужно развивать интерес к чтению

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Ария полуправды: «Меж стульев двух»

Алексей Кокорин
Алексей Кокорин

Не нужно ждать, пока планета станет сковородкой

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Рублик или доллар под ногами

Лео Бокерия
Лео Бокерия

Лига здоровья зовет прогуляться

Все мнения
О проекте