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«Мировые финансы взаимосвязаны»: как Россия будет расплачиваться по долговым обязательствам

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Экономика
«Мировые финансы взаимосвязаны»: как Россия будет расплачиваться по долговым обязательствам
Фото: pixabay.com

На этой неделе США запретили России оплачивать свой суверенный долг из средств, которые заморожены в американских банках. Таким образом Штаты надеются вынудить нашу страну израсходовать оставшиеся у нее долларовые резервы. В беседе с «Вечерней Москвой» аналитик и профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита РАНХиГС Юрий Юденков оценил сложившуюся ситуацию и предположил, какие шаги может предпринять Россия.

По данным Reuters, Минфин США запретил банку JPMorgan Chase обрабатывать российские платежи в качестве банка-корреспондента. Из-за этого 4 апреля Россия не смогла осуществить выплаты по облигациям на сумму более чем 600 миллионов долларов. Теперь у страны есть 30-дневный льготный период для выплат своих обязательств. В случае если это не произойдет, 5 мая будет объявлен дефолт.

— Россия должна выбрать между истощением оставшихся ценных долларовых резервов, поступлением новых доходов и дефолтом, — цитирует агентство пресс-секретаря американского Минфина.

Юденков полагает, что позиция России в вопросе выполнения своих долговых обязательств, еще в марте озвученная министром финансов РФ Антоном Силуановым, не изменилась: западным странам предлагается либо разморозить российские валютные резервы, либо получать платежи в рублях. При этом объявление технического дефолта, даже если это произойдет, несильно повлияет на положение дел.

— Мировые финансы взаимосвязаны. Если мы объявим дефолт, свою позицию мы уже не ухудшим, поскольку все международные рейтинговые агентства и так фактически объявили нас банкротами. Так что если мы не заплатим и станем реальными банкротами — ничего не изменится. Нужно подождать и посмотреть, насколько мировая финансовая система готова платить в рублях (за российские энергоресурсы — прим. «ВМ»), — отметил экономист.

На фоне обострения международной обстановки, в том числе проявляющейся во взаимной высылке дипломатов, ситуация с выплатами по облигационным купонам вторична, подчеркивает Юденков.

В материале Reuters говорится, что дефолт закроет для России доступ к западным финансовым рынкам. Собеседник «ВМ» считает, что этого доступа уже и так нет:

— Доступ к финансовым рынкам уже закрыт. Более того, американцы штрафовали всех, кто посмел прокредитовать Россию на сумму больше одного миллиона долларов и на срок больше одного месяца. То есть у нас и так уже нет выхода на этот рынок.

Начиная с 24 февраля американские банки провели пять платежей России по суверенному долгу. Последний из них JPMorgan Chase обработал 17 марта.

Подробнее о том, стоит ли россиянам бояться дефолта и повторения 1998 года, читайте в материале «ВМ».

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