СМИ: Минфин США не позволит РФ выплаты по госдолгу в долларах

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Минфин США не позволит осуществлять какие-либо выплаты в долларах по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах. Об этом сообщило агентство Reuters во вторник, 5 апреля.

Агентство уточнило, что данное правило начало действовать уже в понедельник, 4 апреля. Какие-либо другие пояснения пока не приводятся. Так же комментария от самого американского министерства пока еще не последовало, сообщает ТАСС.

До этого, 16 марта, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия сделала все возможное, чтобы совершить выплаты по евробондам. После этого Министерство финансов Российской Федерации исполнило поручение о выплатах купона по европейским облигациям.

Также Силуанов заявил, что заморозка валютных счетов ЦБ говорит о желании Запада создать дефолт в России. До этого международные рейтинговые агентства понизили кредитный рейтинг страны до преддефолтного. Таким образом, западные аналитики полагают, что он почти неизбежен в нашей стране на фоне санкций. При этом само слово «дефолт» вызывает у россиян резко негативные ассоциации с 1998 годом. Возможно ли повторение ситуации 24-летней давности и стоит ли этого опасаться — в материале «Вечерней Москвы».