СМИ: Григорий Лепс лишился 20 миллионов долларов из-за санкций

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский певец Григорий Лепс лишился крупной суммы денег из-за санкций западных стран. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщил концертный директор артиста Кирилл Чибисов.

Уточняется, что последние 20 лет музыкант хранил часть заработанных средств в американских и британских банках. Однако сейчас Лепс не может появиться в США или в Великобритании, поскольку ему запретили въезжать в эти страны.

— Все счета его заморожены, доступа к деньгам он не имеет. Лепс там — персона нон грата. Понятно, что он потерял не последние свои деньги, но он — жертва санкционных списков. По моим оценкам, Григорий Лепс лишился более 20 миллионов долларов, — цитирует Чибисова «Комсомольская правда».

Ранее все счета были заблокированы у российского предпринимателя, миллиардера, основателя «Альфа-банка» Михаила Фридмана. На данный момент капитал Фридмана составляет 10 миллиардов долларов, однако у бизнесмена нет наличных денег.

18 марта Министерство иностранных дел Японии ввело новые санкции в отношении частных лиц и российских компаний.