Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Григорий Лепс лишился 20 миллионов долларов из-за санкций

Араз Салехов

Общество
СМИ: Григорий Лепс лишился 20 миллионов долларов из-за санкций
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российский певец Григорий Лепс лишился крупной суммы денег из-за санкций западных стран. Об этом в пятницу, 18 марта, сообщил концертный директор артиста Кирилл Чибисов.

Уточняется, что последние 20 лет музыкант хранил часть заработанных средств в американских и британских банках. Однако сейчас Лепс не может появиться в США или в Великобритании, поскольку ему запретили въезжать в эти страны.

— Все счета его заморожены, доступа к деньгам он не имеет. Лепс там — персона нон грата. Понятно, что он потерял не последние свои деньги, но он — жертва санкционных списков. По моим оценкам, Григорий Лепс лишился более 20 миллионов долларов, — цитирует Чибисова «Комсомольская правда».

Ранее все счета были заблокированы у российского предпринимателя, миллиардера, основателя «Альфа-банка» Михаила Фридмана. На данный момент капитал Фридмана составляет 10 миллиардов долларов, однако у бизнесмена нет наличных денег.

18 марта Министерство иностранных дел Японии ввело новые санкции в отношении частных лиц и российских компаний.

Читайте также:
Банки Григорий Лепс Певцы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Здоровая реальность вместо больной «Инсты»

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

У пернатых есть своя гордость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Кому нужна долгая молитва перед причастием?

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Выставка открыла новую страницу истории

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Антоновка вкуснее апельсинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Вне времени и пространства

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Вместо доллара пора покупать юань

Все мнения
О проекте