Игры с кошечками не помогут: как культура отмены повлияла на российскую индустрию видеоигр и киберспорт

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Многие иностранные разработчики видеоигр заявили о приостановке своей деятельности в России из-за ситуации на Украине. Наряду с этим остракизму подвергаются киберспортсмены из нашей страны. О том, что происходит в отечественной индустрии видеоигр и киберспорте, — в материале «Вечерней Москвы».

Российская игровая индустрия

В беседе с «ВМ» независимый эксперт в области видеоигр Александр Кузьменко отметил, что отечественная игровая индустрия была очень сильно развита еще с 1980-х годов — с тех пор как в СССР появились первые бытовые компьютеры. Так, в 1984 году в свет вышла игра «Тетрис», которая впоследствии приобрела мировую популярность.

В 1990-е уже в современной России были основаны компании — разработчики игр, среди которых существующие и поныне Nikita (1991), «1C» (1996), Nival (1996), Alawar (1999) и другие. Российская игровая индустрия, как и любая другая, ориентируется, прежде всего, на глобальный рынок: игры создаются не только для потребления внутри страны, но и для того, чтобы издаваться за рубежом, подчеркивает эксперт.

По словам Кузьменко, в настоящее время в России существует несколько десятков очень крупных игровых студий международного уровня. Однако в нынешних условиях они испытывают некоторые трудности, в том числе, связанные с получением оплаты за свой продукт.

— В связи с последними событиями у российской игровой индустрии есть большие проблемы, — говорит он. — Во-первых — это проблема с эквайрингом, то есть с возможностью вывода денег за свои продукты. Во-вторых, проблема с культурой отмены всего русского: если ты русский, никогда не интересовался политикой и делал милые игры про кошечек — все равно у тебя теперь не будет выхода на международные рынки. А международные рынки — это все-таки более 90 процентов прибыли от любого игрового проекта.

О проблеме с приемом платежей «ВМ» также рассказал и руководитель СКБ «Робототехника» НИУ МИЭТ Станислав Шепелев. Он полагает, что по этой причине российским компаниям-разработчикам придется либо мигрировать в другие страны, либо разделяться. Схожим образом поступила основанная в Белоруссии Wargaming — разработчик популярной игры World of Tanks. Штаб-квартира компании находится на Кипре, а 4 апреля она заявила, что передает свой игровой бизнес в России и Белоруссии Lesta Studio — российской компании, базирующейся в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в России по-прежнему существует дефицит IT-кадров, отмечает Шепелев:

— Разработчики нужны во всех областях, не только в индустрии видеоигр. Везде в них есть потребность — в разработке софта, железа — и их не очень много.

Успешные российские проекты

Одна из самых успешных за последние годы отечественных компаний-разработчиков — Playrix. Ее в 2004 году основали в Вологде братья Игорь и Дмитрий Бухманы.

— Они умудрились разработать такие проекты, как Homescapes, Gardenscapes, — рассказывает Кузьменко. — И даже тот, кто ни разу в жизни не играл в видеоигры, так или иначе видел их рекламу. Это такие совершенно милые, уютные игры для мобильных телефонов в жанре «залипака». Игры Playrix не раз удостаивались всевозможных премий и сделали братьев Бухманов долларовыми миллиардерами.

В 2020 году Bloomberg оценил стоимость компании в 7,8 миллиарда долларов. Центральный офис Playrix находится в Дублине. Но, как подчеркивает Кузьменко, разработчики Playrix по-прежнему продолжают создавать продукты в вологодском офисе. Компания платит налоги в России, принося весомый доход в бюджет Вологодской области.

Еще один довольно успешный российский проект — многопользовательская компьютерная игра «Аллоды Онлайн», разработанная компанией Nival.

— С учетом того, что доступ ко многим зарубежным онлайн-играм сейчас у нас затруднен, «Аллоды» переживают второе рождение. Это действительно очень качественный, хороший проект, над ним работает несколько сотен человек в течение десятка лет, — говорит Кузьменко.

Есть и более локальные игры. Недавно компания «1С» переиздала по франшизе King’s Bounty — игру, которая, по словам эксперта, стала феноменом для любителей старых проектов вроде «Героев меча и магии».

Шепелев также отметил, что в России есть студии, делающие успешные локальные проекты. В большинстве случаев это казуальные игры для смартфонов, отличающиеся простыми правилами и не требующие больших затрат времени.

— Русские умеют делать игры и делают это зачастую очень хорошо. Конечно, у нас нет таких масштабных проектов, как Assassin’s Creed, Call of Duty или «Ведьмак», тем не менее у нас есть свои локальные успехи. И эти успехи весьма ощутимы, в том числе и на международных рынках, — резюмирует Кузьменко.

Отечественный киберспорт

В октябре прошлого года российская киберспортивная команда Team Spirit выиграла чемпионат мира The International по игре Dota 2. Впервые команде из России удалось одержать победу на столь престижном турнире. Еще одна наша команда Virtus.Pro заняла по итогам турнира шестую строчку, повторив свое высшее достижение.

В марте этого года киберспортсмены из России подверглись нападкам и давлению. Международная киберспортивная организация (ESL) запретила российским командам Virtus.Pro и Gambit принимать участие в соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

— Культура отмены затронула и российских киберспортсменов. И даже команду Team Spirit, которая состоит не только из русских, но и из украинских игроков. Из-за этого они были вынуждены заявить об уходе из России. Им все-таки нужно дальше продолжать показывать успехи на мировой арене, — рассказывает Александр Кузьменко, отмечая, что ситуация в киберспорте полностью дублирует происходящее в традиционных видах спорта.

Из-за внешних ограничений киберспорт в стране не умрет. Он популярен и поддерживается государством. Однако есть опасность, что киберспорт в нашей стране станет локальным явлением.

— Я очень боюсь, что наш киберспорт окуклится и будет неким локальным явлением, не выходящим за рубеж, — говорит Кузьменко. — Это не новое явление. Например, Китай и Южная Корея — страны, которые имеют очень сильные команды. Их команды хоть и выходят за рубеж, но местные соревнования по ряду дисциплин гораздо популярнее внутри страны, нежели международные чемпионаты.

В Федерации компьютерного спорта (ФКС) России «ВМ» сообщили, что из-за огромного давления со стороны организаторов турнира GAMERS GALAXY: Dota 2 Invitational Series Dubai 2022 был вынужден отказаться от участия знаменитый российский киберспортивный клуб Virtus.pro. Все российские коллективы получили запрет на участие в турнирах от BLAST, команды Virtus.pro и Gambit Esports дисквалифицированы с турнира ESL Pro League.

— Мы всегда считали, что спорт должен оставаться вне политики, способствуя сближению людей. Но, к сожалению, дискриминационным и оскорбительным действиям подверглись как российские киберспортсмены и команды, так и вся русскоязычная аудитория киберспортивных соревнований, — заявили «ВМ» в пресс-службе ведомства.