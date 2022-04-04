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Wargaming уходит с российского и белорусского рынков

Георгий Соланович

Общество
Wargaming уходит с российского и белорусского рынков
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Создатель онлайн-игр World of Tanks, World of Warships и World of Warplanes компания Wargaming уходит с российского и белорусского рынков. Об этом в понедельник, 4 апреля, сообщили на сайте разработчика.

— Компания решила, что не будет владеть бизнесом или осуществлять деятельность в России и Белоруссии и уйдет из обеих стран. С 31 марта компания передала связанный с онлайн-играми бизнес в России и Белоруссии местному менеджменту компании Lesta Studio, которая больше не связана с Wargaming, — говорится в сообщении.

Примечательно, что Wargaming из передачи бизнеса другой компании не извлек никакой прибыли.

На сайте разработчика отмечается, что во время переходного периода все игры компании будут доступны как в России, так и в Белоруссии. Менеджментом продуктов будет заниматься Lesta Studio.

Французская сеть магазинов спортивных товаров «Декатлон» 29 марта объявила о приостановке деятельность на территории РФ. Известно, что в России в настоящее время работает 57 магазинов сети.

Компания Tiffany&Co решила отказаться от закупок добытых в России алмазов и бриллиантов. При этом поставщики Tiffany более не смогут покупать от ее имени необработанные камни из России.

Международная пивоваренная компания Heineken заявила об уходе с российского рынка и планирует передать управление бизнесом другому владельцу. В организации также добавили, что до момента передачи бизнеса другому владельцу все пивоварни будут продолжать работу.

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