Компания «Декатлон» приостановила деятельность в России

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Французская сеть магазинов спортивных товаров «Декатлон» приостанавливает деятельность на территории Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе компании во вторник, 29 марта.

— Тщательно соблюдая международные санкции, Decathlon отмечает, что условия поставок больше не выполняются для продолжения деятельности в России. Decathlon должен приостановить работу своих магазинов, — приводит сообщение РИА Новости.

Известно, что в России в настоящее время работает 57 магазинов сети.

15 марта глава Союза французских предпринимателей Жоффруа Ру де Безье заявлял, что «Декатлон», наряду с Leroy Merlin и «Ашан», относится к числу французских компаний, которые останутся работать в России.

Около 200 зарубежных компаний внесли коррективы в порядок своей работы в России. Одни приостановили развитие, другие покинули страну, а третьи изменили механизм действия.

Как пояснил «ВМ» вице-президент общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Павел Сигал, целью ухода зарубежных компаний с российского рынка является намерение повлиять на экономику в стране и избежать репутационных проблем в странах Европы и Америки. Однако сейчас руководство ушедших с рынка России зарубежных компаний, вероятнее всего, «будет корректировать свои действия», считает он.